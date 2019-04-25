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Edu Galán: «Yo a los antivacunas no los quiero como lectores, me da igual que compartan el otro 80%»
Uno de los creadores y editores de Mongolia explica el funcionamiento de la revista satírica, su visión sobre los límites del humor y las cosas que no le hacen gracia.
Por Ángeles Castellano
España-25/04/2019
Licenciado en Psicología por la Universidad de Oviedo, conversador de verbo fácil y afilado, simpático y accesible, Edu Galán (Oviedo, 1980) es conocido por ser uno de los editores y creadores de la revista satírica mensual Mongolia, en la que tratan de reírse y poner el foco sobre los asuntos más turbios de una actualidad que en ocasiones pasa por encima de la ciudadanía sin tiempo casi de reflexionar sobre ella. Antes de eso, trabajó como crítico de cine y cultural, y además de en los shows en vivo que ha creado junto a Darío Adanti, otro de los fundadores de Mongolia, en torno a los contenidos de la revista,
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