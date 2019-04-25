Telecos y privacidad
No reveles la identidad de tus seres queridos, tanto si eres un superhéroe como si no
Hay poca sensibilización en nuestra sociedad cuando se trata de mostrar la imagen o los datos de los demás en internet, ya se trate de adultos o niños, sin consultar y sin consentimiento alguno.
Por Jesús Acevedo
España-25/04/2019
Quizás uno de los condicionantes más evidentes respecto a mi amor innegable a la privacidad no ha sido otra que mi formación desde niño en el mundo de los superhéroes. A horas de poder asistir al estreno de Avengers Endgame como colofón de una vida leyendo cómics y otros 10 años fantaseando con las películas de la Marvel, una de las cuestiones que más me incomodaban de los justicieros enmascarados era el cómo era posible que sus allegados no revelasen su identidad privada.
Si yo hubiera sido el amigo de la infancia de Superman, Jimmy Olsen, en menos de un verano todo Smallville habría conocido la identidad real del hombre de acero; o si hubiera compartido habitació
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