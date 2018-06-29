Vivienda y suministros
10 razones ciudadanas para no privatizar el agua
En España, más de la mitad de la población paga facturas privadas por el agua que sale de sus grifos. Aunque es una competencia municipal, su privatización se ha llevado de manera silenciosa durante años.
Por Ricardo Gamaza
España-29/06/2018
Te contamos diez razones que explican porqué la privatización de los servicios urbanos de agua perjudica a la ciudadanía con ejemplos reales:
1. Es un derecho humano, no un negocio
En el año 2010, la ONU declaró el agua como un derecho humano esencial y necesario para la dignidad humana. Eso implica que su acceso debería estar garantizado a todas las personas independientemente de su renta, por lo que Naciones Unidas acuñó el término de mínimo vital: 100 litros por persona y día como mínimo para tener una vida digna. Las empresas privadas contemplan el agua como una mercancía y cuando el cliente no la puede pagar y los servicios sociales de su ciudad no se l
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