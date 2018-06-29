10 razones ciudadanas para no privatizar el agua

Te contamos diez razones que explican porqué la privatización de los servicios urbanos de agua perjudica a la ciudadanía con ejemplos reales: 1. Es un derecho humano, no un negocio En el año 2010, la ONU declaró el agua como un derecho humano esencial y necesario para la dignidad humana. Eso implica que su acceso debería estar garantizado a todas las personas independientemente de su renta, por lo que Naciones Unidas acuñó el término de mínimo vital: 100 litros por persona y día como mínimo para tener una vida digna. Las empresas privadas contemplan el agua como una mercancía y cuando el cliente no la puede pagar y los servicios sociales de su ciudad no se l

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