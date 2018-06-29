Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de mayo y junio.
España-29/06/2018
A lo largo de los meses de mayo y junio de 2018, FACUA-Consumidores en Acción ha llevado a cabo una intensa actividad de denuncias. La asociación ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que sancione a la empresa Holaluz por usar el bono social para una oferta engañosa. También ha solicitado a la CNMC que multe a la Corporación Radio Televisión Española (CRTVE) por la emisión de varios anuncios publicitarios en la final de la Copa del Rey, celebrada el 21 de abril.
En su lucha contra la denominada tasa rosa, FACUA ha pedido
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