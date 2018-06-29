Ocio y cultura
Baja el IVA del cine: ¿lo harán las entradas?
El impuesto pasará del 21% vigente desde 2012 al 10%.
Por Rubén Sánchez
España-29/06/2018
La bajada del IVA del cine va a hacerse por fin realidad. Tras la subida del 10 al 21% que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy y sucesivas promesas incumplidas de que volvería a reducirlo, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez ha adoptado por fin una medida largamente reivindicada desde FACUA y numerosas organizaciones relacionadas con el mundo de la cultura. La pregunta ahora es: ¿bajarán los precios de las entradas de manera proporcional?
Nada más trascender la noticia, en FACUA hemos realizado un análisis sobre cómo quedaría el importe medio de las entradas en caso de que el sector de la exhibición no hic
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