El negocio del reciclaje de plástico

El debate de la reducción o reutilización de los productos plásticos está vetado por el negocio que hay en torno a su reciclaje, que genera millones de euros. Cada año se producen 300 millones de toneladas de plástico a escala planetaria y las previsiones son que esa ingente cantidad de material no biodegradable se duplique en los próximos veinte años. Sólo en Europa cada año se producen 49 toneladas de plástico. Lo más grave es que estos envases plásticos se fabrican para un solo uso, perdiendo tras ese único uso el 95% de su valor económico. En Europa el 40% del plástico que se produce se usa para el envasado, un porcentaje que en el caso de España asciende al

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