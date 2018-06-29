Salud y alimentación
El negocio del reciclaje de plástico
Acaba de presentarse una proposición de Ley en el Parlamento para proponer un sistema de retorno de envases que acabaría con la primacía de esta práctica lucrativa para algunas empresas.
Por Ricardo Gamaza
España-29/06/2018
El debate de la reducción o reutilización de los productos plásticos está vetado por el negocio que hay en torno a su reciclaje, que genera millones de euros. Cada año se producen 300 millones de toneladas de plástico a escala planetaria y las previsiones son que esa ingente cantidad de material no biodegradable se duplique en los próximos veinte años. Sólo en Europa cada año se producen 49 toneladas de plástico.
Lo más grave es que estos envases plásticos se fabrican para un solo uso, perdiendo tras ese único uso el 95% de su valor económico. En Europa el 40% del plástico que se produce se usa para el envasado, un porcentaje que en el caso de España asciende al
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