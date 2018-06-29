Telecos y privacidad
El RGPD juega en otra liga
La Liga ha estado utilizando a los usuarios de su aplicación como inspectores involuntarios, desinformados y no remunerados de su ánimo de lucro. Algo perfectamente legítimo, pero no a cualquier precio.
Por Jesús Acevedo
España-29/06/2018
Tras la histeria colectiva que ha supuesto la entrada en vigor del famoso RGPD o Reglamento General de Protección de Datos, muchas personas aún siguen preguntándose si simplemente ha sido una moda pasajera, si ha sido un boom más parecido al efecto 2000 o si simplemente ha sido una estrategia de marketing por parte de los abogados que nos dedicamos a la privacidad.
¿Es realmente necesario volver a pedir el consentimiento a aquellas personas que ya habían otorgado expresamente el tratamiento de sus datos? La respuesta es que directamente no era necesario volver a pedir el consentimiento si se había recabado de forma correcta según la anterior normativa.
El leitmotiv del legislador europeo no
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