El RGPD juega en otra liga

Tras la histeria colectiva que ha supuesto la entrada en vigor del famoso RGPD o Reglamento General de Protección de Datos, muchas personas aún siguen preguntándose si simplemente ha sido una moda pasajera, si ha sido un boom más parecido al efecto 2000 o si simplemente ha sido una estrategia de marketing por parte de los abogados que nos dedicamos a la privacidad. ¿Es realmente necesario volver a pedir el consentimiento a aquellas personas que ya habían otorgado expresamente el tratamiento de sus datos? La respuesta es que directamente no era necesario volver a pedir el consentimiento si se había recabado de forma correcta según la anterior normativa. El leitmotiv del legislador europeo no

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión