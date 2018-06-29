Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales en los meses de mayo y junio.
España-29/06/2018
La actividad desarrollada por FACUA-Consumidores en Acción en sus delegaciones territoriales de todo el territorio nacional ha sido, durante los meses de mayo y junio, especialmente intensa, con especial atención al escándalo del cierre de las clínicas iDental.
En Madrid, la asociación ha alertado de la clausura del centro iDental en Rivas Vaciamadrid, lo que dejó a miles de pacientes afectados con tratamientos sin empezar o interrumpidos.
FACUA Catalunya ha tenido una presencia muy activa en diferentes eventos realizados por la comunidad autónoma. Participó en la 18ª
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