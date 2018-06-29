Salud y alimentación

La peligrosa burbuja dental

La búsqueda del enriquecimiento a corto plazo, y a toda costa, sin tener en consideración los derechos de los usuarios y su salud, han derivado en el cierre y caída de este tipo de negocios.

Por Olga Ruiz
España-29/06/2018

En estos años se han sucedido los cierres de numerosas clínicas dentales dejando indefensos a cientos de miles de consumidores y causándoles numerosos daños y perjuicios económicos y a su salud. Buena parte de los centros que han cerrado respondían a un modelo de negocio basado en un rápido crecimiento por todo el país, sustentado en la financiación de los tratamientos y en fuertes y dudosas campañas publicitarias de captación de clientes-pacientes.

La búsqueda del enriquecimiento a corto plazo, y a toda costa, sin tener en consideración los derechos de los usuarios y la protección de su salud, y la mala gestión empresarial en unos casos y el fraude intencionado en otros, han

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