El modelo de organización de consumidores que FACUA promueve

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 51 que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los intereses económicos de los mismos, así como que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a los consumidores, en los términos que la ley establezca. Este mandato constitucional fue desarrollado posteriormente en 1984 a través de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que en su amplio articulado recoge los derechos de los consumidores y estableció el marco legal para el desarrollo de las actividades y funciones

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