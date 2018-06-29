Manu Sánchez: «El humor de abajo para arriba es contestatario y revolucionario»

Iba para ingeniero pero se le cruzó el humor. Le gusta presentarse como payaso, juntaletras, actor, empresario e icono sexual, o al menos, eso dice la solapa de su primer libro. Ahora debería añadir que además es bailarín, o eso intenta demostrar cada semana en TVE. Manuel Sánchez Vázquez (Dos Hermanas, Sevilla, 1985), o Manu Sánchez, como le conocemos todos, es experto en hacer «comedia protesta», que dice su amigo y prologuista Risto Mejide en Surnormal Profundo (Aguilar, 2017), y lo demuestra en esta colección de columnas de opinión escritas originalmente para el programa de radio La Ventana de Andalucía, de Cadena SER, con el que Sánchez colabora habitualmente. «Cuando acabes

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