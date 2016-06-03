Institucional
Apaguemos la oscuridad
La política es demasiado importante como para vivir ajenos a ella. Este 26 de junio tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Pero después, deberemos permanecer vigilantes.
Por Rubén Sánchez
España-03/06/2016
Quedaos quietos, cerrad los ojos y dejadnos machacaros. Es por vuestro bien. Durante estos últimos años, hemos sufrido un gobierno que nos ha robado derechos y calidad de vida, con la excusa de una crisis económica diseñada por los mismos que después han ordenado que se recortasen nuestros derechos laborales, la calidad de nuestra sanidad y el acceso a nuestra universidad pública. Los mismos que han ordenado que nos subieran los impuestos que más castigan a los que menos tienen. Los mismos que promueven políticas consistentes en mirar hacia otro lado cuando la banca, las compañías telefónicas y energéticas o las multinacionales automovilísticas nos defraudan.
Han sido años de oscurid
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