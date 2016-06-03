Golf: derribando mitos y leyendas

A menudo, cuando oímos la palabra golf, la asociamos a la idea de deporte de élites, de ricos, de gente con un alto poder adquisitivo, para gente mayor… O inluso tenemos la percepción de que el golf no es un deporte. Afortunadamente, esas premisas y estigmas están cambiando. El golf roza las 285.000 licencias federativas en España. Es un deporte cada día más accesible y al alcance de todos. Hoy en día jugar al golf se ha convertido en una actividad de la que disfrutan asiduamente aficionados de todas las edades. No hay más que fijarse en la cantidad de escuelas que asiduamente dan cabida a jóvenes aficionados ayudando así a rejuvenecer la imagen de este deporte. A este derribo de mitos en to

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