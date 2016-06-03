TTIP: la pretendida arcadia de las grandes corporaciones

Imagina que vas a comprar al mercado una pechuga de pollo y éste ha sido lavado en cloro antes de estar a la venta, y su etiqueta no dice nada. Imagina que vas a comprar una botella de vino fino de Jerez y no es de Jerez, sino hecho en Massachusetts. Imagina que compras una bandeja de carne picada y la etiqueta no dice de dónde viene. Imagina que vas a comprar un pintalabios y en ningún sitio dice que provoca alergia. Imagina que tu barrio no tiene suministro de agua a domicilio o servicio de alcantarillado porque la empresa dueña de la gestión del agua considera que no es rentable llegar hasta allí. Deja de imaginar. Todo esto será real si finalmente sale adelante el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, p

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