Salud y alimentación
La invasión secreta de los transgénicos
En Estados Unidos las grandes compañías han logrado que los consumidores no sepan cuándo comen transgénicos al impedir un etiquetado que los identifique. En Europa, el etiquetado sí es obligatorio.
Por Ricardo Gamaza
España-03/06/2016
En Estados Unidos han dado un nuevo paso a favor de los transgénicos: hace apenas unos meses aprobaron para el consumo humano el primer salmón configurado en laboratorio. El Aqua Bounty es el resultado de la ingeniería genética para obtener un salmón capaz de crecer más rápido y alcanzar más de 10 veces el tamaño del salmón común del Atlántico, el que actualmente comemos.
El nuevo salmón transgénico crece en sólo 18 meses, frente a los 36 que necesita el salmón común para alcanzar la madurez, y puede medir hasta 13 veces más. La Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (Food and Dru
Únete gratis para acceder a este contenido