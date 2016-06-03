La invasión secreta de los transgénicos

En Estados Unidos han dado un nuevo paso a favor de los transgénicos: hace apenas unos meses aprobaron para el consumo humano el primer salmón configurado en laboratorio. El Aqua Bounty es el resultado de la ingeniería genética para obtener un salmón capaz de crecer más rápido y alcanzar más de 10 veces el tamaño del salmón común del Atlántico, el que actualmente comemos. El nuevo salmón transgénico crece en sólo 18 meses, frente a los 36 que necesita el salmón común para alcanzar la madurez, y puede medir hasta 13 veces más. La Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (Food and Dru

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión