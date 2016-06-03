Los intocables

El caso Volkswagen, las clausulas suelo y las preferentes son, entre otros, ejemplos recientes de cómo se cometen macrofraudes en este país y las empresas que los cometen no sólo siguen campando a sus anchas, sino que son tratadas reverencialmente por las administraciones públicas. Mientras cientos de miles de usuarios son engañados por empresas sin escrúpulos, los gobiernos les ofrecen ayudas económicas que salen de nuestros mismos bolsillos, aquellos antes castigados por sus conductas abusivas, y utilizan públicamente eufemismos para esconder o suavizar sus abusos. La DGT comunicaba hace unos días por carta a los propietarios de vehículos de la multinacional Volkswagen la llamada a revisión de aquellos

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