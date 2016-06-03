Cinco razones para beber agua del grifo

Un lujo convertido en necesidad. Eso es lo que han logrado campañas machaconas de publicidad y marketing dirigidas a promocionar el agua embotellada. Al ciudadano de a pie que le duele pagar poco más de un euro por cada metro cúbico de agua que nos ofrece la red de agua pública no le tiembla el bolsillo si ese agua se la ofrecen embotellada mil veces más cara. Y no son cifras aleatorias: el metro cúbico (mil litros) de agua de la que sale del grifo se paga a 1,39 euros de media en España, mientras que la botella de agua mineral de un litro tiene el mismo precio en los comercios y lo más barato se se encuentra es a 0,50 euros el litro (casi 500 veces el precio de la de la red). No es

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