La Internacional de Consumidores centraliza su estructura

En el mes de mayo de este año, la directora general de Consumers International (CI), Amanda Long, ha dirigido un mensaje a todas las organizaciones que somos miembros de esta internacional de consumidores informándonos sobre los cambios de estructura que se están produciendo en dicha federación mundial, que aglutina a más de 250 organizaciones de defensa de los consumidores de 120 países. En dicho mensaje, Long informa de que la causa principal en los cambios en la estructura de CI es la crítica situación financiera que vive dicha federación mundial de consumidores. Al respecto, nos explica que dicha situación se está produciendo por la confluencia de dos elementos funda

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