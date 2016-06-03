FACUA, en acción

España-03/06/2016
Durante el mes de mayo, FACUA-Consumidores en Acción ha hecho pública su Memoria de actividades de 2015, el año de mayor crecimiento de toda su historia. La Memoria 2015 de FACUA puede descargarse en FACUA.org/memoria. En ella se incluyen entre otros datos las cuentas de la asociación, información que anualmente está a disposición de sus socios y entrega a las autoridades de protección al consumidor y que desde el año 2013 también publica en su página web.
En abril, la asociación celebró su 3er Congreso, en el que fueron reelegidos como presidente y secretaria gene
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