Telecos y privacidad
‘Big Brother is on the Internet’
Empresas y gobiernos trafican con nuestros datos: los tratan y los ceden con intenciones comerciales, estratégicos, políticos, incluso con fines de "seguridad nacional".
Por Olga Ruiz
España-28/10/2016
Los datos personales están formados por una variada información sobre nosotros que nos identifica y que comprende nuestro nombre, edad, sexo, estado civil, nacionalidad, patrimonio, gustos, consumo, hábitos, ideología, estado de salud, características físicas o relaciones sociales, entre otros atributos y rasgos definitorios de lo que somos y lo que hacemos.
Nuestros datos dicen, incluso, lo que queremos ser. Somos toda esa información y la facilitamos cuando contratamos, consumimos, publicamos, seleccionamos o, simplemente, nos relacionamos con terceros. Y toda esa información, que vertemos al exterior día a día a través de múltiples actos, unos consentidos y otros de forma inconsciente, se recab
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