La madre de todos los dilemas: lactancia vs. biberones

Un alimento sano, sin tóxicos, que previene enfermedades y que mejora las capacidades cognitivas, no necesita empaque, no genera residuos… y, además, es gratuito. Parece imposible hacerle la competencia a un producto con estas características, pero no es así. A la leche materna le ganan la partida por ahora las de fórmula gracias a todo un entramado que termina por dar al traste con la intención de muchas mujeres de poder dar el pecho a sus bebés. Mientras que un 80 por ciento de las madres amamanta a sus hijos al dar a luz, sólo un 36 por ciento logra superar los seis meses dando el pecho, según datos del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Espa&

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