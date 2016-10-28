Los diez alimentos más contaminados

En Europa hay 483 sustancias autorizadas como plaguicidas para tratar y prevenir las enfermedades de las producciones agrarias y ganaderas. El Reglamento 1107/2009 es la normativa que vela porque estas sustancias no afecten a la salud humana. Especial atención se pone en los denominados disruptores endocrinos (EDC por sis siglas en inglés), que son las sustancias capaces de alterar el sistema hormonal humano, causando alergias o intolerancias en sus efectos más leves, pero pudiendo ser también los responsables de muchos tipos de cáncer y enfermedades letales. Por ello la UE prohíbe explícitamente en el citado reglamento el uso de sustancias «que tengan propiedades de alternación

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