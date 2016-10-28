Salud y alimentación
Los diez alimentos más contaminados
Ecologistas en Acción advierte de 33 pesticidas capaces de alterar el sistema hormonal en alimentos. Aunque las cantidades están por debajo del límite legal, priman los intereses del lobby de las químicas.
Por Ricardo Gamaza
España-28/10/2016
En Europa hay 483 sustancias autorizadas como plaguicidas para tratar y prevenir las enfermedades de las producciones agrarias y ganaderas. El Reglamento 1107/2009 es la normativa que vela porque estas sustancias no afecten a la salud humana. Especial atención se pone en los denominados disruptores endocrinos (EDC por sis siglas en inglés), que son las sustancias capaces de alterar el sistema hormonal humano, causando alergias o intolerancias en sus efectos más leves, pero pudiendo ser también los responsables de muchos tipos de cáncer y enfermedades letales.
Por ello la UE prohíbe explícitamente en el citado reglamento el uso de sustancias «que tengan propiedades de alternación
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