Participaciones preferentes: 18 años de engaños sucesivos

Después de más de dos años y medio de investigación, terminé de escribir sobre La gran estafa de las preferentes. En el libro hay dos ideas fundamentales que aparecen repetidamente adoptando distintas formas: la del engaño y la del enorme poder de la banca, que le permite situarse por encima de los ciudadanos, de la sociedad y de las instituciones. Estos dos aspectos explican que este fraude gigantesco haya afectado a más de un millón de personas, que en muchos casos comportó la pérdida de una parte significativa de sus ahorros. Sobre el engaño, la primera reflexión que me hice fue por qué los bancos basan parte de su negocio en el engaño. Como explico en el texto, éste

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