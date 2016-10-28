Un año después, Volkswagen niega en Europa lo que ofrece en EEUU

Ha tenido que pasar un año desde que estallase el escándalo de las emisiones de Volkswagen -la empresa reconoció que sus coches diésel emiten gases nocivos muy por encima de lo permitido gracias a un software que permite superar los controles técnicos legales- para que la Comisión Europea haya admitido públicamente que la empresa ha infringido la normativa europea -oh, sorpresa-. Cabe preguntarse si ahora la máxima autoridad ejecutiva de la UE esperará otro año más para decidirse a iniciar un procedimiento que desemboque en un castigo para la compañía y que le obligue a resarcir a los afectados por el daño causado, algo que la empresa trata de evitar. Volkswagen manipuló

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