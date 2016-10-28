Motor y viajes
Un año después, Volkswagen niega en Europa lo que ofrece en EEUU
La Comisión Europea denuncia la vulneración de la normativa por parte de la compañía, pero no inicia actuaciones para que pague por el engaño; mientras, la empresa se niega a compensar a los afectados.
Por Ángeles Castellano
España-28/10/2016
Ha tenido que pasar un año desde que estallase el escándalo de las emisiones de Volkswagen -la empresa reconoció que sus coches diésel emiten gases nocivos muy por encima de lo permitido gracias a un software que permite superar los controles técnicos legales- para que la Comisión Europea haya admitido públicamente que la empresa ha infringido la normativa europea -oh, sorpresa-. Cabe preguntarse si ahora la máxima autoridad ejecutiva de la UE esperará otro año más para decidirse a iniciar un procedimiento que desemboque en un castigo para la compañía y que le obligue a resarcir a los afectados por el daño causado, algo que la empresa trata de evitar.
Volkswagen manipuló
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