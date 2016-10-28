Las relaciones internacionales de FACUA

Junto con las miles de consultas y denuncias que FACUA tramita cada año en nombre de sus asociados o de los consumidores en general, las publicaciones de revistas, las demandas judiciales y sus campañas de denuncias contra los abusos que sufren los consumidores españoles y otras muchas actividades que corresponden a una organización de consumidores crítica, independiente y progresista, nuestra organización desarrolla también una intensa actividad en el campo de las actividades internacionales y de cooperación al desarrollo. Un primer compromiso asumido por FACUA desde sus inicios ha sido el de formar parte de Consumers International, una gran federación integrada por más de 240 organizaciones de consumidores en

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