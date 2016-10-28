Consumidores 2.0: las redes sociales han cambiado nuestra manera de comprar

Las opiniones de los demás nos influyen considerablemente a la hora de tomar decisiones de compra. La popularización de Internet y las redes sociales ha provocado que las recomendaciones de las personas a las que estamos conectados en la Red sean tenidas más en cuenta a la hora de adquirir un bien o servicio que los mensajes que se reciben a través de canales de comunicación tradicionales como pueda ser la televisión o el correo electrónico. Las redes sociales han cambiado la manera en la que estamos expuestos a las valoraciones y las recomendaciones sobre las marcas. El 80% de los individuos busca activamente la opinión de las personas en las que confía en Internet antes de realizar una compra. Amigos, familiares, bl

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