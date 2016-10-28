Líneas 902, o cómo ‘crujir’ a los que ya son tus clientes

¿Sabías que la ley prohíbe usar teléfonos con prefijo 902 para servicios de atención al cliente? Es más: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC) le pidió hace un año al gobierno que los prohibiera expresamente, y FACUA también lo denunció. La realidad es que lo que la ley prohíbe es ganar dinero con esos 902, por lo que el subtertugio es más o menos fácil para las empresas, dado que es difícil probar el beneficio. Pero más allá de leyes, usar un 902 para que tus clientes paguen porque les ayudes con algún problema, cuando ya te pagan por ello, es un insulto. Y hoy vivimos en un mundo en el que el consumidor habla de igual

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