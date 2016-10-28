Telecos y privacidad
Zetta: algo huele a bellota quemada en esta historia
Tras estallar el fraude del falso "móvil extremeño", el presidente de la Junta defiende a sus 'creadores' diciendo que son "jóvenes en un mundo nuevo".
Por Rubén Sánchez
España-28/10/2016
«No sabéis lo que significa para mí haberos conocido», titulaba Guillermo Fernández Vara la entrada que publicó en su blog el 5 de marzo de 2015. Se refería a la reunión que había mantenido un día antes con «unos jóvenes que están fabricando teléfonos móviles en Zafra». «Quedaos con su nombre ZETA Smartphone. Tres extremeños de Zafra con la ayuda inestimable de otro extremeño de Coria tienen un diseño propio a un precio más que razonable. Me da que se hablará mucho de ellos muy pronto. Les vi vibrar al
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