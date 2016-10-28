Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más destacadas durante los meses de agosto y septiembre de 2016.
España-28/10/2016
El pasado mes de septiembre se ha cumplido un año desde que estallara el caso Volkswagen, procedimiento en el que FACUA-Consumidores en Acción representa al mayor colectivo de víctimas de toda la Unión Europea. En total, más de 43.000 conductores, de los que cerca de 6.000 se han sumado al procedimiento abierto en la Audiencia Nacional.
Pese a ello, la asociación sigue denunciando la inacción de las autoridades europeas. La comisaria de Justicia y Consumidores, Vera Jourová,
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