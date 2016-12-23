Saca el cerdo a pasear

La venta de mascotas es un negocio que afecta a cerca de 200 millones de ejemplares al año en toda Europa, según las organizaciones animalistas. Conocer qué animales se pueden tener en casa y cuáles no es una cuestión legal, pero también de aplicar el sentido común que se le presupone a los humanos: especies que llegan a duplicar el peso de una persona adulta y comen con voracidad, o animales que se adquieren como un objeto y cuyos ciudados hacen que después sean abandonados, son muchos de los casos que demuestran que adquirir animales no debe ser una decisión de consumo. Los famos

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