Ocio y cultura
El doblaje en España
Para trabajar en esta parte de la profesión de actor, no vale con tener una voz bonita. Porque si la tienes pero no consigues transmitir emociones o sentimientos, la cosa no termina de funcionar.
Por Claudio Serrano
España-23/12/2016
Hola a tod@s. Soy Claudio Serrano, actor que dedica la mayor parte de su tiempo al doblaje. Sí, eso que consiste en cambiar los idiomas originales de las películas, series y demás productos audiovisuales. La locución publicitaria es otro de mis trabajos, así como la enseñanza de mi profesión en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Para nuestro país, el doblaje empezó en el 1931 en Joinville (Francia), curiosamente. No, como muchos creen, más tarde y por imperativo del tío Paco al acabar la Guerra Civil. Hay infinidad de páginas y vídeos sobre ello en esta bendita
Únete gratis para acceder a este contenido