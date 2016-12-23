Institucional
Fundación FACUA: compromiso con la cooperación internacional y el consumo sostenible
Desde su creación en 2010, la asociación pretende con ella promocionar y defender el movimiento de protección de los consumidores y la solidaridad internacional en el seno del mismo.
Por Paco Sánchez Legrán
Internacional-23/12/2016
Con la creación de esta Fundación en el año 2010, FACUA realizó una nueva aportación a la promoción y defensa del movimiento de protección de los consumidores y a la solidaridad internacional en el seno del mismo, todo ello con el deseo que promocionar a una institución en la que depositar su propio archivo histórico y la misión de investigar sobre el pasado y la realidad del propio movimiento de consumidores en España y en el mundo (http://fundacionfacua.org/).
Con dicha finalidad, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción de Andalucía–FACUA acordó en su IV Congreso, celebrado el 27 de marzo de 2
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