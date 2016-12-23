Europa y la pobreza energética

En el sistema capitalista, el consumo es una expresión más de la democracia y de la libertad personal. Un sistema que identifica al consumidor con un ser autónomo y libre que elige un producto, que compra y vota, si bien promoviendo con mucha más énfasis y asiduidad lo primero que lo segundo. Para esta Europa capitalista, aumentar las ofertas de consumo fomenta la libertad del consumidor y lo «empodera«, término tan de moda en estos tiempos como vacío de contenido. Es la «ciudadanía económica» aquella que tiene capacidad de compra y por ello tiene derechos. En este sistema que Europa representa, sólo el que consume es realmente un ciudadano: si compras tienes derechos, pero si careces de cap

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