Vivienda y suministros
Europa y la pobreza energética
El acceso a una energía asequible es un derecho social fundamental. Como tal, tanto para la UE como los distintos gobiernos nacionales debería ser una prioridad atajar la pobreza energética.
Por Olga Ruiz
Europa-23/12/2016
En el sistema capitalista, el consumo es una expresión más de la democracia y de la libertad personal. Un sistema que identifica al consumidor con un ser autónomo y libre que elige un producto, que compra y vota, si bien promoviendo con mucha más énfasis y asiduidad lo primero que lo segundo. Para esta Europa capitalista, aumentar las ofertas de consumo fomenta la libertad del consumidor y lo «empodera«, término tan de moda en estos tiempos como vacío de contenido. Es la «ciudadanía económica» aquella que tiene capacidad de compra y por ello tiene derechos.
En este sistema que Europa representa, sólo el que consume es realmente un ciudadano: si compras tienes derechos, pero si careces de cap
Únete gratis para acceder a este contenido