La guerra de los SIGs: reciclaje contra recogida

Los contenedores de reciclaje se han convertido en algo cotidiano en la vida de un español medio. Casi nadie desconoce lo que supone reciclar y aunque todavía haya personas que no separan sus residuos, las campañas de comunicación y concienciación llevadas a cabo por entidades como Ecoenves o Ecovidrio hace que empiece a estar mal visto socialmente no dividir las basuras. Queda mucho por andar, pero las cifras de reciclaje de vidrio, por ejemplo, marcan una tendencia positiva: cada vez se recicla más. Un 4,4% más al año según el último balance anual de Ecovidrio, que asegura que se han reciclado más de 700.000 toneladas de envases de vidrio durante el pasado a&nt

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