Salud y alimentación
La guerra de los SIGs: reciclaje contra recogida
Mientras en España se recogen los envases, en países como Noruega o Alemania los supermercados cuentan con máquinas especiales que permiten devolver las botellas y latas vacías para canjearlas por dinero.
Por Ricardo Gamaza
España-23/12/2016
Los contenedores de reciclaje se han convertido en algo cotidiano en la vida de un español medio. Casi nadie desconoce lo que supone reciclar y aunque todavía haya personas que no separan sus residuos, las campañas de comunicación y concienciación llevadas a cabo por entidades como Ecoenves o Ecovidrio hace que empiece a estar mal visto socialmente no dividir las basuras.
Queda mucho por andar, pero las cifras de reciclaje de vidrio, por ejemplo, marcan una tendencia positiva: cada vez se recicla más. Un 4,4% más al año según el último balance anual de Ecovidrio, que asegura que se han reciclado más de 700.000 toneladas de envases de vidrio durante el pasado a&nt
Únete gratis para acceder a este contenido