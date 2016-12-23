Telecos y privacidad
Cristina Fallarás: «La crisis es una farsa, un reparto de lo público entre los ricos y ciertos poderes»
Tras vivir un despido embarazada de ocho meses y ocho años de paro, esta veterana periodista está al frente de un medio de comunicación naciente, la rescatada cabecera Diario 16.
Por Ángeles Castellano
España-23/12/2016
Cristina Fallarás (Zaragoza, 1968) es una de las pocas directoras de medios de comunicación que hay en España. Desde hace algunos meses está al frente de Diario 16, cuya cabecera renovada está de primer aniversario estos días, además de aparecer a menudo como tertuliana en programas de televisión de debate político, como Las mañanas de Cuatro. Esta veterana periodista, de conversación fluida, verbo apasionado y discurso radicalmente apegado a la calle, es una superviviente de su profesión, tras vivir ocho años de desempleo y perder su vivienda en un desahucio. Antes había trabajado en la edición catalana de El Mundo, en Cadena SER, Radio Nacional de Espa&n
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