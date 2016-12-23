Institucional

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más destacadas durante los meses de octubre y noviembre de 2016.

España-23/12/2016

Durante el mes de noviembre, FACUA-Consumidores en Acción ha impulsado una campaña contra los cortes de luz a las familias sin recursos mientras siguen aumentando sus beneficios milmillonarios. La asociación, que critica ese lucro desproporcionado, viene reclamando al Gobierno que no dilate más la prohibición a las eléctricas de ejecutar dichas interrupciones, así como que se muestre dialogante ante el rediseño de la po

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