Banca y seguros
Cláusulas suelo y gobiernos títeres
Los gobiernos de Zapatero y Rajoy se desentendieron del asunto y las comunidades autónomas han optado por no imponer a la banca las multas que establece la legislación ante fraudes masivos.
Por Rubén Sánchez
España-23/12/2016
Nuestros gobernantes han sido unos absolutos irresponsables con las cláusulas suelo. Unos títeres del auténtico poder, el económico, incapaces de mover un dedo para proteger a los consumidores por miedo a la reacción de los todopoderosos banqueros. Tras años y años desentendiéndose del mayor fraude sufrido por los consumidores en la historia de España, ni siquiera la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha llevado al presidente del Gobierno y a sus homólogos en las diecisiete comunidades autónomas a actuar con la contundencia que el asunto requiere.
Resulta gravísima la irresponsabilidad de las comunidades autónomas al no haber multado a la banca. Han transcu
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