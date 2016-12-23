Cláusulas suelo y gobiernos títeres

Nuestros gobernantes han sido unos absolutos irresponsables con las cláusulas suelo. Unos títeres del auténtico poder, el económico, incapaces de mover un dedo para proteger a los consumidores por miedo a la reacción de los todopoderosos banqueros. Tras años y años desentendiéndose del mayor fraude sufrido por los consumidores en la historia de España, ni siquiera la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha llevado al presidente del Gobierno y a sus homólogos en las diecisiete comunidades autónomas a actuar con la contundencia que el asunto requiere. Resulta gravísima la irresponsabilidad de las comunidades autónomas al no haber multado a la banca. Han transcu

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión