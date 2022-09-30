Vivienda y suministros
Calambrazos de realidad e historias que van más allá de la electricidad
Escribiendo 'Calambrazos: Historias Eléctricas' he aprendido que debemos estar muy pendientes de todo aquello que firmamos, y que es necesario contar con profesionales cualificados como los de FACUA.
Por Salvador Gutiérrez Solís
España-30/09/2022
Ojalá todas las personas que escuchen Calambrazos, Historias Eléctricas, que he tenido la gran suerte de escribir para FACUA, y que cuenta con las voces de los actores Alfonso Sánchez y Alberto López, aprendan lo que yo he aprendido y, sobre todo, comprendan y hagan suya la necesidad de hacer valer sus derechos y dar valor a su dinero.
En esta historia narrada por entregas, tras la trama, en la que he tratado de entremezclar el suspense con el humor, lo que trato de ofrecer es luz (nunca mejor dicho) sobre asuntos que a todos, sin excepción, nos competen y afectan.
He de reconocer que para poder escribir los textos que se
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