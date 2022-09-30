Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de julio y agosto.
España-30/09/2022
Durante los meses de julio y agosto, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Elena y el concesionario Belini 2016
FACUA Sevilla ha conseguido que Elena recupere los 1.247 euros que tuvo que desembolsar apenas un mes después de adquirir un vehículo tras romperse la correa de distribución, y negarse la empresa que se lo había vendido a hacerse cargo de la reparación. El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de S
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