Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio y agosto.
España-30/09/2022
Durante los meses de julio y agosto, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha instado al Ayuntamiento de Madrid a que de manera inmediata vele por la existencia de un número de fuentes de agua potable suficientes que ayuden a combatir la ola de calor.
La asociación ha criticado que el Consistorio madrileño quiera ceder suelo público a la Iglesia sin ningún motivo, instando a su Área de Obras a que mantenga de uso público tres parcelas municipale
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