¿Las vacaciones nos generan más conflictos que beneficios? Todo tiene solución

La mayoría de los consumidores ha disfrutado del periodo estival aprovechando las vacaciones laborales y escolares para hacer alguna escapada con familiares o amigos. Durante el verano buscamos huir de la cotidianidad y de la rutina que suelen caracterizar nuestro día a día. Volvemos con la maleta llena de anécdotas y de experiencias vividas que nos han ayudado a relajarnos y a zafarnos de los conflictos que acostumbramos a afrontar durante el resto del año. O al menos esa es la intención. Sin embargo, es habitual que durante el desarrollo de las vacaciones surjan contratiempos que empañen nuestra experiencia veraniega de angustia y frustración. Ahora llega el momento de plantearnos cómo podemos reclamar todos

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