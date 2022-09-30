Luis Babiano, gerente de Aeopas: «Esta es una gran sequía, pero no será la última»

Luis Babiano es el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), que reúne a las principales empresas públicas de agua de España. Tiene una visión panorámica sobre nuestra geografía, pero también sobre la sequía en la que estamos inmersos. ¿Estamos ante una de las grandes sequías del siglo? La más grande, pero no la última. Uno de los efectos del cambio climático es su repercusión en el agua. Los fenómenos climáticos extremos como las inundaciones y sequías son cada vez más frecuentes e intensos. Esta sequía no afecta solo a la Pen&iacu

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