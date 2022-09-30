Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de julio y agosto.
España-30/09/2022
Durante los meses de julio y agosto, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido ejerciendo su labor de defensa de los derechos de consumidores y usuarios con especial hincapié en denuciar las prácticas y comportamientos abusivos en los que están incurriendo algunos festivales de música.
Así, la asociación ha denunciado al Reggaeton Beach Festival que se ha celebrado este verano en una decena de ciudades españolas, por prohibir el acceso a sus instalaciones con alimentos o bebida adquirida en el exterior.
De igual forma, ha planteado una denuncia contra el Madrid Puro Reggaeton
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