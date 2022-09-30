Irene Mala: «Chavela Vargas era un referente para el colectivo lésbico sin querer serlo»

Irene Mala (Sevilla, 1978) estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Desde entonces, ha desarrollado una carrera artística y profesional centrada fundamentalmente en la ilustración y la pintura. Algunas de sus obras han sido expuestas en ciudades como Los Ángeles, Barcelona, Madrid, Huelva o Córdoba, además de la capital hispalense. La creatividad es una de sus mayores virtudes. De ahí que siempre ande inmersa en diferentes proyectos. Su último trabajo ha sido dar vida a Chavela Vargas a través de los dibujos que ilustran el libro Chavela, la chamana. Este trabajo elaborado junto a Salva F. Romero, autor de los textos, es una biografía

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