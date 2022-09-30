Institucional
Irene Mala: «Chavela Vargas era un referente para el colectivo lésbico sin querer serlo»
Esta ilustradora y pintora ha publicado junto a Salva F. Romero una biografía ilustrada donde cuentan la vida y obra de una mujer que consiguió estrechar vínculos entre España y México a través la música.
Por David Ávila
España-30/09/2022
Irene Mala (Sevilla, 1978) estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Desde entonces, ha desarrollado una carrera artística y profesional centrada fundamentalmente en la ilustración y la pintura. Algunas de sus obras han sido expuestas en ciudades como Los Ángeles, Barcelona, Madrid, Huelva o Córdoba, además de la capital hispalense.
La creatividad es una de sus mayores virtudes. De ahí que siempre ande inmersa en diferentes proyectos. Su último trabajo ha sido dar vida a Chavela Vargas a través de los dibujos que ilustran el libro Chavela, la chamana.
Este trabajo elaborado junto a Salva F. Romero, autor de los textos, es una biografía
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