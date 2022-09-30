La necesaria revisión del marco regulatorio de las asociaciones de consumidores

La regulación de las organizaciones de consumidores y usuarios en España se encuentra recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Junto con esta norma, el Real Decreto 825/1990, 22 de junio, por el que se regula el derecho de representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones, desarrolla en su capítulo I el Registro de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios y el Real Decreto 894/2005, de 22 de Julio, el Consejo de Consumidores y Usuarios, órgano de participación y representación de las mismas. Este marco n

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