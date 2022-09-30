Vivienda y suministros
¿Y si te cobran el tope al gas ilegalmente?
Revisa tu factura, porque si tienes una tarifa de mercado libre, solo pueden aplicarte la compensación por la excepción ibérica si firmaste o renovaste tu contrato a partir del 26 de abril de 2022.
Por Rubén Sánchez
España-30/09/2022
Millones de recibos de la luz incluyen desde junio un recargo por cada kilovatio hora (kWh) consumido como compensación a las centrales que queman gas para generar electricidad por el tope al precio al que pueden pujar en la subasta diaria. Revisa tu factura, porque si tienes una tarifa de mercado libre, solo pueden aplicarte ese recargo si firmaste o renovaste tu contrato a partir del 26 de abril de 2022.
Si no fuera por ese mecanismo, conocido también como excepción ibérica al aplicarse en España y Portugal, las tarifas serían todavía más caras. Y es que de no existir el tope al gas, el resultado de la subasta sería un precio muchísimo más elevado, del que se beneficiarían todas las centrales qu
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