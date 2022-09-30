Cuidado con los falsos adelgazantes

Todas las épocas del año suelen tener campañas publicitarias específicas que buscan recordar a los consumidores que existen productos que pueden adquirir para cubrir sus necesidades estacionales. Cuestión distinta es si tales necesidades son reales o si el mercado es quien realmente las provoca. Esto sería otro debate. Entre las campañas publicitarias clásicas del final del verano encontramos las dirigidas a la vuelta al colegio, que la inmensa mayoría de los niños esperan con ilusión y alegría desmesurada (nótese aquí la ironía) y la publicidad encaminada a eliminar los kilos adquiridos por los excesos de las dietas veraniegas. En este segundo caso, a su vez encontramos dos m

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