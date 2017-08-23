Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales en los meses de junio y julio.
España-23/08/2017
FACUA Madrid ha pedido mayores controles y más eficaces, tras el accidente del Tren de la Mina, en el Parque de Atracciones de Madrid, y ha denunciado la imposición de más de 200.000 multas por tiques de aparcamiento regulado no válidos; muchas de estas denuncias eran por fallos de GPS. También ha denunciado el abandono de la sanidad pública, que se trasluce en situaciones como la aparición de cucarachas en el Hospital Gregorio Marañón, que obligó a cerrar varios quirófanos. Con
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