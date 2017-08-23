Institucional
Fraudes masivos, multas de risa
Las autoridades de consumo responden a los macrofraudes mirando hacia otro lado o imponiendo sanciones absolutamente ridículas, saltándose la legislación que tienen la responsabilidad de aplicar.
Por Rubén Sánchez
España-23/08/2017
25.000 millones de dólares -unos 21.000 millones de euros al cambio actual-. Es la cantidad que desembolsará Volkswagen en Estados Unidos tras un acuerdo con el Gobierno por haber manipulado el software de los motores de sus automóviles diésel para que los controles de homologación no detectaran que sus emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) se saltaban la legislación. Se trata de la sanción más elevada asumida por una empresa en todo el planeta, que suma 2.800 millones de dólares, el pago de 4.700 millones en programas para mitigar la contaminación del aire de estos coches y en inversiones en tecnología de vehícul
Únete gratis para acceder a este contenido