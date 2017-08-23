Transparencia, información y protección de los consumidores

La crisis ético-política que estamos viviendo, el malestar de la ciudadanía con sus instituciones y gobernantes, los numerosos casos de corrupción, unos evidentes y enjuiciados y otros solapados bajo oscuros procedimientos administrativos, la pervivencia de numerosas administraciones opacas a la ciudadanía, gobernantes alejados de la realidad social con una falta absoluta de empatía frente a las necesidades y demandas de sus representados son, entre otros, algunos factores que deberían impulsar y promover una reflexión seria y profunda sobre la transparencia, la información, la participación social y el control ciudadano de lo público. Cuatro elementos clave del concepto buen gobierno. El deba

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión